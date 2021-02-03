Минздрав Мексики разрешил вакцину "Спутник V" в "экстренном режиме"

Максимально оперативно стараются решить вопрос с вакциной "Спутник V" власти Мексики. По данным замминистра здравоохранения страны, российская вакцина прошла процедуры "экстренной регистрации".

Уго Лопес-Гатель уточняет, что на текущий момент российскую вакцину уже можно не только ввозить в страну, но и применять.

"COFEPRIS только что предоставил разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Таким образом, появляется возможность для ввоза препарата и его применения", — высказался Лопес-Гатель на пресс-конференции.

Теперь дело остаётся за малым: подписать контракт с российским поставщиком. При этом со стороны Мексики документ уже подписан лично министром здравоохранения Хорхе Алькосером.

Напомним, что в Мексике кампания по вакцинации стартовала 13 января, началась она, как и в странах ЕС, с вакцинирования персонала больниц. Уточняется, что из-за коронавируса уже погибли 159 тысяч жителей страны.