Не общаться и ждать: как США работают по ядерной сделке с Ираном

Несмотря на ранее высказанное желание работать по ядерной сделке (хоть и с некоторыми условиями), Вашингтон, как выясняется, даже не собирается пока вступать с Ираном в прямые переговоры.

CNN передаёт, что политики Штатов, ответственные за "иранское направление", с момента прихода к власти Джо Байдена не общались с иранскими коллегами. При этом в Белом доме уверены, что до переговоров "ещё далеко".

"Если Иран вновь согласится полностью выполнить свои обязательства относительно ядерной сделки, США поступят так же. Это послужит платформой для создания более длительного и прочного соглашения, которое затронет и другие области, нуждающиеся во внимании", — уверен пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс.

Иран ранее предлагал следующий вариант: в качестве посредника можно попросить о помощи Жозепа Борреля, который и будет работать в рамках переговоров США и Ирана. Однако Вашингтон этот вариант проигнорировал.