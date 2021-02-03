NYT предложил Байдену создать "Министерство правды"

Стремясь заставить замолчать голоса, с которыми не согласны основные СМИ, The New York Times призвала президента Джо Байдена назначить "царя реальности", чтобы он "возглавил борьбу с дезинформацией и внутренним экстремизмом".

И это не ошибка перевода: "Царём реальности" таблоид назвал некоего — пока гипотетического — лидера целевой группы, которая будет отвечать за межведомственный "стратегический ответ" тем одиозным людям, которые говорят вещи, считающиеся правительством ложными.

Пользователи соцсетей уже отметили, что это было бы равносильно министерству правды в оруэлловском "1984". А "эксперты" из "Нью-Йорк Таймс" видят "царя реальности", выпускающего инструменты Большого Брата, чтобы расправиться с теми теоретиками заговора, которые создали "кризис реальности".

Так умирает свобода слова

Призыв назначить "царя реальности" звучит на фоне утверждений средств массовой информации и политиков-демократов о том, что в США существует внутренний кризис терроризма, коренящийся в основном в превосходстве белых и неуравновешенной поддержке бывшего президента Дональда Трампа. CNN даже провела кампанию за то, чтобы ее крупнейший конкурент, Fox News, был вынужден покинуть эфир за "сообщения о лжи".

Ничего неожиданного

Сторонники свободы слова заявили, что призыв Times к "реальному царю" был предсказуем:

"А, Министерство правды, — сказал британский журналист Рахим Кассам. — Я так долго ждал этого случая".

Некоторые наблюдатели предположили, что целевая "группа по реальности" должна начать с ответа на ложь, сообщаемую основными СМИ, включая ложные утверждения о том, что кампания Трампа вступила в сговор с российским правительством, чтобы украсть президентские выборы 2016 года.

"Люди, которые четыре года разглагольствовали о том, что русские захватили власть, а теперь разглагольствуют о перевороте, хотят назначить себя, чтобы объяснить реальность остальным из нас", — сказал один пользователь Twitter.

В основном критики идеи сошлись: роль такой целевой группы будет, по существу, заключаться в том, чтобы "удостоверить их ложь как истину".