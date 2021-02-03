Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Рак груди - самый распространённый вариант болезни в мире - ВОЗ
В России может появиться уголовная статья за призывы к санкциям
Украина нацелилась на космос
DM: Блинкен поддержал несанкционированные акции в России
Путин предостерёг от "второго издания" обманутых дольщиков
Протесты из-за приговора Навальному разогнал спецназ
Последствия COVID-кризиса: экономика в России упала на 3,1%
Меркель дала принципиальное согласие на вакцинацию немцев "Спутником V"
Три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций

NYT предложил Байдену создать "Министерство правды"

Мир

Стремясь заставить замолчать голоса, с которыми не согласны основные СМИ, The New York Times призвала президента Джо Байдена назначить "царя реальности", чтобы он "возглавил борьбу с дезинформацией и внутренним экстремизмом".

NYT предложил Байдену создать "Министерство правды"

И это не ошибка перевода: "Царём реальности" таблоид назвал некоего — пока гипотетического — лидера целевой группы, которая будет отвечать за межведомственный "стратегический ответ" тем одиозным людям, которые говорят вещи, считающиеся правительством ложными.

Пользователи соцсетей уже отметили, что это было бы равносильно министерству правды в оруэлловском "1984". А "эксперты" из "Нью-Йорк Таймс" видят "царя реальности", выпускающего инструменты Большого Брата, чтобы расправиться с теми теоретиками заговора, которые создали "кризис реальности".

Так умирает свобода слова

Призыв назначить "царя реальности" звучит на фоне утверждений средств массовой информации и политиков-демократов о том, что в США существует внутренний кризис терроризма, коренящийся в основном в превосходстве белых и неуравновешенной поддержке бывшего президента Дональда Трампа. CNN даже провела кампанию за то, чтобы ее крупнейший конкурент, Fox News, был вынужден покинуть эфир за "сообщения о лжи".

Ничего неожиданного

Сторонники свободы слова заявили, что призыв Times к "реальному царю" был предсказуем:

"А, Министерство правды, — сказал британский журналист Рахим Кассам. — Я так долго ждал этого случая".

Некоторые наблюдатели предположили, что целевая "группа по реальности" должна начать с ответа на ложь, сообщаемую основными СМИ, включая ложные утверждения о том, что кампания Трампа вступила в сговор с российским правительством, чтобы украсть президентские выборы 2016 года.

"Люди, которые четыре года разглагольствовали о том, что русские захватили власть, а теперь разглагольствуют о перевороте, хотят назначить себя, чтобы объяснить реальность остальным из нас", — сказал один пользователь Twitter.

В основном критики идеи сошлись: роль такой целевой группы будет, по существу, заключаться в том, чтобы "удостоверить их ложь как истину".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Подросток впал в кому после соревнований по борьбе в Башкирии
NYT предложил Байдену создать "Министерство правды"
В Пентагоне началась чистка рядов - уволены сотни консультантов
Звездолёт SpaceX опять взорвался при попытке приземлиться
Иран установил сотни ядерных центрифуг на полигоне в Натанзе
Рак груди - самый распространённый вариант болезни в мире - ВОЗ
В России может появиться уголовная статья за призывы к санкциям
Украина нацелилась на космос
DM: Блинкен поддержал несанкционированные акции в России
Путин предостерёг от "второго издания" обманутых дольщиков
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Общество
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников