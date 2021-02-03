Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
В России может появиться уголовная статья за призывы к санкциям
Украина нацелилась на космос
DM: Блинкен поддержал несанкционированные акции в России
Путин предостерёг от "второго издания" обманутых дольщиков
Протесты из-за приговора Навальному разогнал спецназ
Последствия COVID-кризиса: экономика в России упала на 3,1%
Меркель дала принципиальное согласие на вакцинацию немцев "Спутником V"
Три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций
Бородина пожаловалась на хейтеров, которым не нравится её богатая жизнь

Иран установил сотни ядерных центрифуг на полигоне в Натанзе

Мир

Сотни современных центрифуг с более высокой производительностью для обогащения урана были установлены на иранском ядерном объекте в Натанзе.

Иран установил сотни ядерных центрифуг на полигоне в Натанзе

Об этом сообщил посол страны в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Благодаря нашим старательным ученым-ядерщикам два каскада из 348 центрифуг IR-2m с почти вчетверо большей мощностью IR1 теперь успешно работают с UF6 в Натанзе", — написал Казем Гарибабади в своем "Твиттере".

Он пообещал, что "скоро будет ещё больше", и объявил, что установка двух каскадов центрифуг IR6 также ведётся в Фордоу, ещё одном ядерном объекте Ирана.

МАГАТЭ пока публично не комментирует эту  тему, но агентство Reuters сообщило, что получило конфиденциальный отчёт агентства, показывающий, что Иран начал обогащать уран с помощью 174 центрифуг IR-2m под землей в Натанзе.

Напомним, в прошлом году страна уже обогащала уран с помощью комплекса современного оборудования на заводе, но МАГАТЭ, как сообщается, заявило, что третий каскад почти готов к использованию, а четвёртый находится в стадии монтажа.

  • Обогащение урана Ираном строго ограничено Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), подписанным с крупнейшими мировыми державами в 2015 году.

С тех пор Иран несколько раз нарушал свои обязательства по сделке — тогда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из соглашения в 2018 году.

На текущей неделе, как рассказывала "Правда.Ру", Иран призвал Европу координировать возвращение США к ядерной сделке.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Рак груди - самый распространённый вариант болезни в мире - ВОЗ
В России может появиться уголовная статья за призывы к санкциям
Украина нацелилась на космос
DM: Блинкен поддержал несанкционированные акции в России
Путин предостерёг от "второго издания" обманутых дольщиков
Протесты из-за приговора Навальному разогнал спецназ
Последствия COVID-кризиса: экономика в России упала на 3,1%
Меркель дала принципиальное согласие на вакцинацию немцев "Спутником V"
Импичмент неконституционен, спорен и нарушает свободу слова - Трамп
Три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Общество
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников