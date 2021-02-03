Иран установил сотни ядерных центрифуг на полигоне в Натанзе

Сотни современных центрифуг с более высокой производительностью для обогащения урана были установлены на иранском ядерном объекте в Натанзе.

Об этом сообщил посол страны в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Благодаря нашим старательным ученым-ядерщикам два каскада из 348 центрифуг IR-2m с почти вчетверо большей мощностью IR1 теперь успешно работают с UF6 в Натанзе", — написал Казем Гарибабади в своем "Твиттере".

Он пообещал, что "скоро будет ещё больше", и объявил, что установка двух каскадов центрифуг IR6 также ведётся в Фордоу, ещё одном ядерном объекте Ирана.

МАГАТЭ пока публично не комментирует эту тему, но агентство Reuters сообщило, что получило конфиденциальный отчёт агентства, показывающий, что Иран начал обогащать уран с помощью 174 центрифуг IR-2m под землей в Натанзе.

Напомним, в прошлом году страна уже обогащала уран с помощью комплекса современного оборудования на заводе, но МАГАТЭ, как сообщается, заявило, что третий каскад почти готов к использованию, а четвёртый находится в стадии монтажа.

Обогащение урана Ираном строго ограничено Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), подписанным с крупнейшими мировыми державами в 2015 году.

С тех пор Иран несколько раз нарушал свои обязательства по сделке — тогда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из соглашения в 2018 году.

На текущей неделе, как рассказывала "Правда.Ру", Иран призвал Европу координировать возвращение США к ядерной сделке.