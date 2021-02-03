Украина нацелилась на космос

В то время, как политики в Киеве втянуты в ожесточенный спор из-за Конституции и невозможности начать в стране вакцинацию от коронавируса, вице-премьер страны говорит, что украинцы должны "твердо нацелиться на путешествие к звездам".

"У нас есть парадокс на наших руках, — написал Олег Уруский, министр стратегических отраслей промышленности, в Facebook. — Украина обладает огромным научно-техническим потенциалом для выведения собственного парка космических аппаратов на околоземную орбиту, но у нас его, к сожалению, нет… Эта ситуация должна измениться."

Он добавил, что правительство провело совещание по созданию украинской космической программы "для дистанционного зондирования Земли высокого разрешения" с разработчиками, а также с потенциальными заказчиками, стремящимися получить доступ к спутниковым услугам.

Космическое агентство есть, а толку-ноль

На Украине есть Государственное космическое агентство, которое получает финансирование в размере $80 млн в год, но у него нет истории пилотируемых космических полетов.

Большая часть его работ построена на советском наследии авиационной техники, базирующейся в районе Днепра. Во времена СССР он был известен как "ракетный город" за свою роль в производстве ракет-носителей.

Однако Украина не имеет собственного космодрома и до Майдана 2014 года зависела от партнерства с Федеральным космическим агентством России по запускам спутников.

Когда всё плохо — остаётся только мечта о звёздах

Стремление Киева расширить свою космическую программу может вызвать удивление за рубежом, учитывая, что страна зависит от международной помощи, чтобы сбалансировать свои бухгалтерские дела.

Президент Владимир Зеленский предпринял попытку провести ряд антикоррупционных реформ после того, как риск незаконного присвоения средств задержал запросы на получение пакета в размере $5,5 млрд от Международного валютного фонда.

В то же время Украина изо всех сил пыталась пробиться в очередь на вакцины от коронавируса иностранного производства, но не преуспела. И упорно при этом отказывается от российских вакцин.

В рамках инициативы Ковакс, направленной на распространение вакцин среди развивающихся стран, которые в противном случае не смогли бы их себе позволить, страна получает около восьми миллионов бесплатных доз.