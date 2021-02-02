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Импичмент неконституционен, спорен и нарушает свободу слова - Трамп

Мир

Адвокаты экс- президента США Дональда Трампа утверждают, что статья об импичменте против него, поданная Палатой представителей, является "ложной", а его судебный процесс в Сенате — "спорным и незаконным", поскольку он больше не находится на посту главы государства.

Импичмент неконституционен, спорен и нарушает свободу слова - Трамп

Адвокаты Брюс Кастор и Дэвид Шон, представляющие 45-го президента, направили в Сенат 14-страничное резюме, в котором оспаривается статья об импичменте как нарушение процессуальных прав Трампа, а также "фактическая неправота по существу".

Адвокаты 45-го президента Соединённых Штатов утверждают, что судебный процесс в Сенате будет спорным и "явно противоречит простому языку Конституции."

"Попытка запретить Трампу занимать в будущем пост в соответствии с 14 — й поправкой — первоначально использовавшейся для лишения конфедератов избирательных прав после Гражданской войны — "неуместна", поскольку она обусловлена его отстранением от должности, что не может произойти по той простой причине, что Трамп больше не находится на своем посту", — заявляют юристы.

Они утверждают, что это будет равносильно Биллю о достижениях, прямо запрещенному статьей 1, раздел 9 Конституции. Это та же самая статья, которую демократы использовали, чтобы обвинить Трампа в принятии иностранных "вознаграждений" во время его президентства, которая была отклонена как спорная Верховным судом на прошлой неделе.

Адвокаты также оспаривают тот факт, что демократы Палаты представителей "втиснули несколько обвинений в одну статью" и лишили Трампа его процессуальных прав, не проведя никаких слушаний или не дав ему возможности ответить.

Напомним, демократы обвинили Трампа в "подстрекательстве к восстанию", когда он заявлял, что были нарушения с выборами 2020 года и, якобы, призывал протестующих у Белого дома 6 января "сражаться как ад".

Обвинение утверждает, что это непосредственно привело к беспорядкам в Капитолии, когда протестующие сорвали совместную сессию Конгресса.

Автор: Ольга Лебедева
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