Президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции на вещание трёх украинских телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".
Телеканалы уже прекратили вещание.
"Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь. А мы продолжим говорить правду гражданам Украины", — сообщили представители каналов.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.