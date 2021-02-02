Президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции на вещание трёх украинских телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Телеканалы уже прекратили вещание.

"Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь. А мы продолжим говорить правду гражданам Украины", — сообщили представители каналов.