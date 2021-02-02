В Белом доме попросили мигрантов пока не приезжать в США

Новая администрация США во главе с Джо Байденом планирует смягчить миграционную политику, однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала противоположное заявление.

Она призвала мигрантов пока не приезжать в США, поскольку власти ещё не успели создать миграционную программу.

"Это все еще опасная поездка. Сейчас не время приезжать в США. Нам нужно время для того, чтобы ввести в действие иммиграционный процесс, благодаря которому к людям могли бы относиться гуманно", - отметила представитель Белого дома.