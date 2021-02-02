В сенате США подготовят законопроект о санкциях из-за Навального

Сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни отреагировал на решение российского суда, заменившего условный срок реальным гражданину РФ Алексею Навальному.

Заявление американского сенатора прозвучало вскоре после оглашения приговора Алексею Навальному. Ранее судья Симоновского суда города Москвы Наталья Репникова удовлетворила представление ФСИН о замене ему условного срока реальным в связи с многочисленными неявками в контролирующий орган.

"На этой неделе мы внесём законопроект, чтобы наложить санкции на ответственных за эти действия", — написал Митт Ромни в своём Twitter.

Сразу после оглашения приговора Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал освободить блогера и снять с него все обвинения. С аналогичными призывами выступили и в странах Евросоюза. В МИД РФ, комментируя реакцию западных стран на ситуацию вокруг Навального, посоветовали им решать свои собственные проблемы и не вмешиваться во внутренние дела России.