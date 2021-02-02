США призвали освободить Навального

Сразу после оглашения приговора Алексею Навальному Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал освободить блогера и снять с него все обвинения.

"США глубоко обеспокоены решением России отправить Навального в тюрьму", — сказано в заявлении ведомства.

Напомним, 2 января Семёновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный. Теперь блогеру предстоит пробыть в колонии общего режима 2,5 года.