Меркель оценила данные по российской вакцине от коронавируса

Евросоюз будет приветствовать любую вакцину, которая пройдёт регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсуждали возможное сотрудничество по вакцинам российского производства. Канцлер ФРГ отметила, что российской вакцине "Спутник V" будет необходимо пройти регистрацию в EMA. Сегодня Меркель прокомментировала публикацию данных по этому препарату в медицинском журнале Lancet.

"Мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные", — заявила Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил сегодня в интервью RT, что, исходя из имеющихся производственных мощностей, в текущем году вакциной "Спутник V" могут быть обеспечены до 700 миллионов человек. По его словам, массовая вакцинация населения России будет завершена уже к лету.