Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости

Меркель оценила данные по российской вакцине от коронавируса

Мир » Европа » Евросоюз

Евросоюз будет приветствовать любую вакцину, которая пройдёт регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель оценила данные по российской вакцине от коронавируса

Ранее Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсуждали возможное сотрудничество по вакцинам российского производства. Канцлер ФРГ отметила, что российской вакцине "Спутник V" будет необходимо пройти регистрацию в EMA. Сегодня Меркель прокомментировала публикацию данных по этому препарату в медицинском журнале Lancet.

"Мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные", — заявила Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил сегодня в интервью RT, что, исходя из имеющихся производственных мощностей, в текущем году вакциной "Спутник V" могут быть обеспечены до 700 миллионов человек. По его словам, массовая вакцинация населения России будет завершена уже к лету.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
На Манежной площади в Москве начались задержания
США призвали освободить Навального
Меркель оценила данные по российской вакцине от коронавируса
Жириновский оценил приговор Навальному
В Санкт-Петербурге перекрывают Дворцовую площадь
Игорь Коротченко: модель будущего ужасна
Полицейские усиливают оцепление Мосгорсуда
Суд заменил Навальному условный срок на реальный
Криптовалюта Ethereum теряет в стоимости
Госдеп США признал события в Мьянме госпереворотом
Популярное
Новости футбола
Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"

Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".

Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Мир. Новости мира
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Военные новости
Ракетным ударом уничтожена военная база США в Кении
Военные новости
Белорусские офицеры увольняются из армии, чтобы не ехать в Сирию
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Прибалтика
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников