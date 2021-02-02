Ветеран, собравший миллионы для врачей, скончался в Британии

Во время первого национального карантина в Великобритании тогда ещё 99-летнему ветерану удалось собрать более 32 миллионов фунтов стерлингов в помощь медикам.

Сэр Томас Мур скончался от коронавирусной инфекции. Ранее столетний ветеран был госпитализирован с этим диагнозом.

"С огромной печалью мы объявляем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура", — сообщила семья ветерана.

В апреле 2020 года Томас Мур устроил челлендж: ветеран Второй мировой войны заявил, что намерен пройти сто кругов по площадке у территории своего дома. Первоначальной целью акции было собрать одну тысячу фунтов в поддержку врачам Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS). Сограждане поддержали это благородное начинание. К тому моменту, когда Томас Мур завершил прохождение дистанции, сумма собранных средств превысила 32 миллиона фунтов.

Более 800 000 британцев подписали петицию с просьбой к Её величеству присвоить капитану рыцарский титул. Королева Елизавета II выполнила просьбу нации. Кроме того, к своему столетнему юбилею 30 апреля 2020 года Томас Мур получил персональное поздравление от королевы Великобритании.