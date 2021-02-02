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Тимошенко придумала, как снизить цены на газ

Мир

На Украине продолжается скандал, вызванный невероятным ростом цен на газ. Даже вмешательство Владимира Зеленского не позволило до конца сгладить ситуацию: некоторые политики требуют уволить главу "Нафтогаза".

Тимошенко придумала, как снизить цены на газ

Как казалось, уволить Андрея Коболева (главу "Нафтогаза") призывала и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В ходе работы в парламенте она отметила: такой шаг поможет снизить стоимость газа для населения Украины.

"Мы вносим проект постановления, и тоже попросим всех лидеров фракций подписать соглашение о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку", — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" на полном серьёзе предложили жителям страны скидку в 10 копеек (за кубометр). По мнению представителей компании, такой шаг показывает готовность "Нафтогаза" жертвовать частью прибыли.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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