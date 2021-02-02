Люди, которые стоят за Алексеем Навальным, должны были понимать, что блогер находится на испытательном сроке. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Что же они так действовали топорно, нарушая наше законодательство? Необходимо было отправить его пораньше. Поэтому они несут также ответственность за это", — отметил председатель парламента.

"Вот его там госпожа Меркель приютила, вот она должна понимать, что она его подвела", — добавил политик.