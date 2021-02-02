В Латвии объяснили, что их дипломат делал на суде по делу Навального

Латвийские дипломаты хотят наблюдать за ходом дела Алексея Навального без посредников. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на посольство Латвии в РФ.

Напомним, ранее латвийские дипломаты прибыли на заседание по делу Навального, которое проходило в Мосгорсуде.