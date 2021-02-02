Латвийские дипломаты хотят наблюдать за ходом дела Алексея Навального без посредников. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на посольство Латвии в РФ.
Напомним, ранее латвийские дипломаты прибыли на заседание по делу Навального, которое проходило в Мосгорсуде.
"Можем подтвердить, что дипломат Латвии, как и дипломаты многих других зарубежных представительств в Москве, воспользовался возможностью наблюдать процесс суда над господином Алексеем Навальным. Это не уникальный случай, так как в России, как и в других странах, дипломаты могут наблюдать над процессами суда. Если бы такой возможности не было, иностранных дипломатов не впускали бы в зал суда, и, естественно, мы бы это приняли", — сообщили в посольстве.
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