Жители польского Катовице протестуют против "лыжного карантина"

С необычным протестом пришлось столкнуться властям польского города Катовице. Недовольные политикой в отношении карантина жители потребовали открыть лыжную трассу.

Как сообщает издание Dziennik, десятки человек, экипированные для езды на лыжах, пришли в один из торговых центров и стали митинговать, требуя у властей доступа к спортивному объекту. Как оказалось, ранее по всей Польше наконец сняли часть жёстких ограничительных мер, но почему-то лыжной трассы "льготы" не коснулись.

По словам участников протеста, им удивительно видеть открытые музеи и торговые центры при том, что на лыжной трассе (всё ещё закрытой) риск заразиться гораздо меньше, в том числе из-за большой дистанции.

Списки открытых и закрытых объектов действительно смотрятся несколько странно: