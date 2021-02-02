Очередную гениальную идею придумали немецкие политики: если демарш против "СП-2" не удался, стоит сконцентрироваться на "персональных санкциях".
По данным, которые привёл для журналистов Deutsche Welle заявил член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "Союз-90" / "зеленые" Юрген Триттин, Европе стоит задуматься о санкциях для российских олигархов.
По мнению политика, некоторые олигархи успели "в чрезвычайной мере обогатиться посредством коррупции", так что их активы в Европе давно пора арестовать. В целом же санкции против России бесполезны, подчеркнул он.
Триппин уверен, что многие олигархи уже перевели свои "богатства" в ЕС.
"Это было бы действительно разумное решение по санкциям", — резюмировал политик.
Напомним, что ранее санкции против России немцам предложили французы: по мнению последних, в качестве "ответа" на арест Навального Берлину стоило бы остановить работы по "СП-2".
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