В ФРГ предложили ударить "санкционным молотом" по российским олигархам

Очередную гениальную идею придумали немецкие политики: если демарш против "СП-2" не удался, стоит сконцентрироваться на "персональных санкциях".

По данным, которые привёл для журналистов Deutsche Welle заявил член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "Союз-90" / "зеленые" Юрген Триттин, Европе стоит задуматься о санкциях для российских олигархов.

По мнению политика, некоторые олигархи успели "в чрезвычайной мере обогатиться посредством коррупции", так что их активы в Европе давно пора арестовать. В целом же санкции против России бесполезны, подчеркнул он.

Триппин уверен, что многие олигархи уже перевели свои "богатства" в ЕС.

"Это было бы действительно разумное решение по санкциям", — резюмировал политик.

Напомним, что ранее санкции против России немцам предложили французы: по мнению последних, в качестве "ответа" на арест Навального Берлину стоило бы остановить работы по "СП-2".