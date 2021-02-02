Военные Мьянмы "заморозили" авиасообщение со страной до лета

Новые подробности ситуации в Мьянме: помимо проблем с интернетом и закрытых банков, пришедшие к власти военные решили приостановить авиасообщение.

Напомним, что ситуация в Мьянме резко ухудшилась первого февраля: местные СМИ сообщили о попытке госпереворота. Позднее стало известно, что президент страны, некоторые его сторонники и члены их семей — в заключении, к власти пришли военные. Свои действия военные объяснили тем, что выборы в Мьянме были фальсифицированы.

По данным Myanmar Times, в стране ввели запрет на авиасообщение до июня 2021 года. Уточняется, что он касается всех международных рейсов. Данные подтверждаются в уведомлении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM).

Известно, что ни в аэропортах страны, ни в посольствах подобной информации не получали. Представители аэропортов остались в недоумении, а в посольствах отметили: ранее авиасообщение обещали приостановить лишь до 30 апреля.