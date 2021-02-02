Климкин оценил речь Путина на Давосском форуме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что речь Владимира Путина на форуме в Давосе — это "шантаж". По его мнению, президент России "начал торги" с новой администрацией США.

Также Климкин вспомнил о форуме "Русский Донбасс", который прошёл сразу после выступления Путина в Донецке. Политик считает, что эти события указывают на готовность России реализовать "абхазский сценарий" в Донбассе.