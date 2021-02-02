Вакцинации жителей США помешали снегопады

Новые проблемы испытали желающие сделать прививку от коронавируса в США. Непогода, обрушившаяся на северо-восток страны, заставила власти отменять плановые прививочные мероприятия.

Как передают местные СМИ, на данный момент ситуация сложная от Вашингтона до штата Мэн. Обильные снегопады (кое-где выпало до 60 см снега) мешают как доставке вакцин, так и приёму граждан. Во многих городах уровни выпавшего снега уже побили рекорд прошлой зимы.

По словам мэра города Нью-Йорка Билла де Блазио, в понедельник и вторник горожане не смогли сделать прививку в некоторых центрах вакцинации именно из-за сложностей с погодой. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо добавил, что вакцинация продолжится в любом случае.

Проблемы с погодой пришлись очень некстати: многие города и штаты сильно отстают от собственных плановых графиков вакцинации. Так, в Нью-Йорке пока привили только 815 193 человека, что меньше установленного на миллионной отметке планового показателя.