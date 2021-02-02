США нашли новую угрозу нацбезопасности. Виноват снова Китай

Новые обвинения получили в Пекине из Вашингтона. Власти США уверены, что Китай много лет собирал медицинские данные американцев, чем поставил под угрозу национальную безопасность США.

Данные передаёт Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) через информационную справку. Как оказалось, Китай "законными и незаконными путями" старался собрать как можно больше медицинских данных американцев, в том числе образцов ДНК.

"Сбор медицинских данных из Америки представляет серьёзные риски не только для частной жизни американцев, но и для экономической и национальной безопасности США", — уверены в NCSC.

Более того, пандемия позволила развернуть деятельность Китая ещё шире. Дело в том, что Китай активно продаёт специальные наборы для тестирования, которые доступны уже в 180 странах. Также китайские учёные открыли лаборатории в 18 странах.