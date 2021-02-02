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США нашли новую угрозу нацбезопасности. Виноват снова Китай

Мир

Новые обвинения получили в Пекине из Вашингтона. Власти США уверены, что Китай много лет собирал медицинские данные американцев, чем поставил под угрозу национальную безопасность США.

США нашли новую угрозу нацбезопасности. Виноват снова Китай

Данные передаёт Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) через информационную справку. Как оказалось, Китай "законными и незаконными путями" старался собрать как можно больше медицинских данных американцев, в том числе образцов ДНК.

"Сбор медицинских данных из Америки представляет серьёзные риски не только для частной жизни американцев, но и для экономической и национальной безопасности США", — уверены в NCSC.

Более того, пандемия позволила развернуть деятельность Китая ещё шире. Дело в том, что Китай активно продаёт специальные наборы для тестирования, которые доступны уже в 180 странах. Также китайские учёные открыли лаборатории в 18 странах.

"… эти лаборатории предоставляют китайским исследователям доступ к медицинским данным со всего мира", — резюмируют в NCSC.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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