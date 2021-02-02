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Иран призвал Европу координировать возвращение США к ядерной сделке

Мир

Министр иностранных дел Ирана Мохамад Явад Зариф заявил, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелль может "определить меры, которые должны быть приняты" Вашингтоном и Тегераном, чтобы разрешить дипломатическую конфронтацию по поводу того, кто должен сделать первый шаг, и тем самым вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года.

Иран призвал Европу координировать возвращение США к ядерной сделке

В интервью CNN Зариф предложил Европе выступить в качестве посредника, полагая, что у нее есть хороший механизм "синхронизации или координации того, что можно сделать", чтобы обеспечить полное соблюдение ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году, введя санкции против Ирана.

"США должны вернуться к соглашению, и Иран будет немедленно готов ответить", — заверил министр, уточнив, что его страна может вернуться к выполнению своих предыдущих обязательств "менее чем за сутки".

Ранее, напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран может оказаться на расстоянии нескольких недель от возможности производить достаточно расщепляющегося материала для создания ядерного оружия, если он продолжит игнорировать ограничения ядерной сделки. По словам Блинкена, США готовы снова подчиниться букве соглашения 2015 года, если Иран сделает то же самое.

В начале декабря Совет безопасности Ирана принял закон, приостанавливающий инспекции ООН на своих ядерных объектах и обязывающий правительство увеличить обогащение урана сверх лимита, установленного в ядерном соглашении 2015 года, в случае если санкции Запада не ослабнут в течение двух месяцев.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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