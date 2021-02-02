Неожиданные подробности общения американских властей с представителями СМИ: оказывается, последних просили заранее направить вопросы, которые они планируют задать, членам команды Байдена.
По информации издания The Daily Beast, речь идёт о брифингах с участием Джен Псаки. Вопросы, как оказалось, просили подавать заранее уже несколько раз.
"Хотя и приятно видеть, что брифинги возвращаются, пресса не может делать свою работу в пресс-комнате, если Белый дом выделяет и выбирает те вопросы, которые им нужны", — приводит мнение репортёра The Daily Beast.
Представители СМИ информацией обеспокоены и уверены, что могут возникнуть сложности с освещением работы новой администрации. Между тем в команде Байдена придерживаются противоположного мнения.
"Наша цель — сделать ежедневный брифинг максимально полезным и информативным как для репортеров, так и для общественности.
Частично достижение этой цели означает регулярное взаимодействие с корреспондентами для того, чтобы понять, как Белый дом может быть наиболее полезен в предоставлении им необходимой информации", — отметили в Белом доме.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".