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Очередной провал вакцины Pfizer. Теперь в Испании

Мир

Все 78 жителей дома престарелых в центральной Испании дали положительный результат на COVID-19 после того, как получили первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech. Семеро из них умерли.

Очередной провал вакцины Pfizer. Теперь в Испании

Об этом сообщило испанское ИА EFE со ссылкой на сотрудников пансионата.

"Инфицированы оказались не только жители дома престарелых, но и 12 сотрудников. Большинство из тех, кто стал жертвой вируса, имели уже существующие заболевания. Симптомы коронавируса начали проявляться через шесть дней после получения первой дозы вакцины Pfizer", — говорится в материале издания.

Примечательно, что данный дом престарелых был одним из немногих в Испании, который "устоял" в течение первых двух волн инфекций.

По всей Испании почти 1,5 миллиона человек получили инъекции вакцины Pfizer или Moderna.

В Испании от COVID-19 умерло более 58 000 человек, а всего в стране зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев заболевания этим вирусом.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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