Байден потребовал "вернуть на место" правительство Мьянмы

Президент США Джо Байден назвал военный захват власти в Мьянме прямым нападением на демократию и верховенство закона и от имени международного сообщества пригрозил "жёсткими санкциями".

Напомним, ссылаясь на обвинения в мошенничестве на ноябрьских выборах, Вооружённые силы Мьянмы (бывшая Бирма) объявили в понедельник годичное чрезвычайное положение и задержали президента Вин Мьина и премьер-министра Аун Сан Су Чжи.

Байден также призвал международное сообщество "объединиться в один голос, чтобы заставить бирманских военных немедленно отказаться от власти, которую они захватили, освободить задержанных активистов и должностных лиц, снять все телекоммуникационные ограничения и воздержаться от насилия в отношении гражданских лиц".

"Мы будем работать с нашими партнёрами по всему региону и миру, чтобы поддержать восстановление демократии и верховенства права, — говорится в опубликованном Белым домом заявлении. — Соединённые Штаты будут отстаивать демократию везде, где она подвергается нападкам".

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