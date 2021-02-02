Зеленский: Я сердит на Трампа, но Байден всё поймёт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "сердит" на экс-президента США Дональда Трампа за его решение обнародовать стенограмму печально известного телефонного разговора, состоявшегося между ними в 2019 году, назвав это "нарушением неприкосновенности частной жизни".

Выступая перед американским изданием Axios, Зеленский рассказал, что публикация этого звонка "немного" разозлила его. По его мнению, разговоры между президентами должны быть засекречены и конфиденциальны.

"Я думаю, что это совершенно неправильно", — отметил президент Украины. - Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И в любом случае, никто из нас не имеет права делать такие вещи достоянием общественности."

Напомним, в 2019 году политики из Демократической партии США утверждали, что Трамп потребовал от Зеленского начать расследование деятельности украинского газового холдинга Burisma. В то время Хантер Байден, сын Джо, сидел в совете директоров компании. И, якобы, Зеленский ему это пообещал. После этого звонка бывшему президенту был объявлен импичмент, а в начале 2020 года Сенат, занимаемый республиканцами, оправдал его.

"Когда мое имя появилось в разных СМИ, я прочитал, что Трамп оказывал на меня давление. Я был очень оскорблен, услышав это, — сказал он. — Я — президент Украины. Может быть, мы и меньше Соединенных Штатов, но мы независимая страна!"

Украина очень надеется на США

Зеленский также заявил, что хотел бы видеть начало "нового этапа" в отношениях Киева и Вашингтона.

"Я бы хотел, чтобы мы вступили в новую фазу, пошли по новому пути. И путь для меня — это открытый разговор, — сказал он. - Сейчас мы ведем с вами очень открытый разговор — мы видим глаза друг друга, это не просто общение дипломатических советников или обмен мнениями или письмами."

По словам украинского лидера, он возлагает большие надежды на то, что при Байдене Киев получит необходимую помощь и "многие вопросы" разрешатся.