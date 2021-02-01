Внешнеполитическая служба ЕС находится в контакте с командой российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель службы Питер Стано.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель может провести встречу с Навальным во время своего визита в РФ.
"Планы относительно визита не менялись. В ходе подготовки визита идет согласование программы с российскими властями. Встречи с представителями гражданского общества являются важной частью практически всех зарубежных визитов верховного представителя, когда это в принципе возможно. Ближе к визиту мы дадим более детальную информацию по визиту. Мы находимся в контакте с командой Навального. Сейчас не могу ничего подтвердить", — пояснил Стано.
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