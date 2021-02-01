Евросоюз поддерживает контакт с Навальным

Внешнеполитическая служба ЕС находится в контакте с командой российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель службы Питер Стано.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель может провести встречу с Навальным во время своего визита в РФ.