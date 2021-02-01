"Рано или поздно они вернутся": спикер Рады о Крыме и Донбассе

Продолжают радовать громкими заявлениями представители Верховной рады Украины. На этот раз в ходе обсуждения вопроса о всеукраинском референдуме оказалось, что Крым и Донбасс — "на 100% территории Украины".

Вопрос, который обсуждали в Раде, касался референдума о том, что думают жители страны касательно Крыма и Донбасса.

Однако спикер Дмитрий Разумков отметил: смысла в референдуме немного, лучше потратить деньги на что-то более полезное.

"…я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей — это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся. Мы все знаем, сколько стоит референдум, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства", — высказался Разумков.

Напомним, что ранее из Киева звучали слова о "нежной украинизации" Донбасса.