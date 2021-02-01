На Украине запретили импорт электроэнергии из РФ. Продержались месяц

Несмотря на громкие слова об "отрезании" от поставок электричества из РФ и Белоруссии с целью "подрезания" к системам ЕС, Украина возобновила закупки в России.

Данные стали доступны благодаря статистике сайта "Укрэнерго". Кто именно решил закупить энергию, пока не уточняется.

"Россия: экспорт 0 МВт*ч, импорт 200 МВт*ч", — приводят цифры эксперты.

Как оказалось, с территории Белоруссии на Украину тоже успели прокачать энергии на 420 МВт (данные на январь).

Напомним, что вокруг закупок электроэнергии из РФ на Украине развернулась целая эпопея.

В декабре 2020 года Владимир Зеленский через законодательные поправки ввёл полный запрет на закупку электричества в РФ "на договорной основе". Однако отметил: запрет можно снять, если возникнет угроза "объединённой энергосистеме страны".

Также ранее (в апреле 2020 года) Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решила остановить закупку энергии в РФ и Белоруссии, объяснив это началом пандемии. Но уже 16 декабря постановление отменили.