Франция - Германии: давайте "заморозим" "СП-2" через санкции

Снова недовольны "Северным потоком — 2" во Франции. По данным, которые приводит издание Sudouest, Германию ещё раз попросят "отказаться".

С заявлением по "СП-2" выступил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Обсуждая вопрос газопровода на радио France Inter, политик заявил: у Франции есть "большие сомнения".

"Мы всегда говорили, что у нас были и есть большие сомнения по поводу этого проекта. Мы уже ввели санкции, но нужно мыслить здраво: этого недостаточно. Я думаю, что вариант с "СП-2" — то, что можно рассмотреть", — заявил Бон.

Речь идёт о следующем плане: в связи с ситуацией вокруг Навального в ЕС принимают новый пакет санкций, и в рамках этих санкций Германии советуют отказаться от строительства. Во Франции уверены, что такой вариант "не исключён", но при этом подчёркивают: решение, конечно же, будет принимать Германия.

Напомним, что 21 января Ангела Меркель ещё раз подтвердила, что Берлин выполнит все договорённости и закончит работы по проекту.