Медведев оценил риторику Зеленского по Донбассу

Владимир Зеленский строил политическую карьеру как антипод Петру Порошенко, однако сейчас его риторика в некоторых вопросах даже более радикальна, чем у его предшественника.

Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Зеленскому не удалось реализовать ни одного своего обещания.