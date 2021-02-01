Владимир Зеленский строил политическую карьеру как антипод Петру Порошенко, однако сейчас его риторика в некоторых вопросах даже более радикальна, чем у его предшественника.
Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Зеленскому не удалось реализовать ни одного своего обещания.
"Он пришёл как антипод экс-президента Украины Петра Порошенко, говорил: "Вот я это решу, это решу, а самое главное, смогу урегулировать ситуацию на юго-востоке". Ничего из этого он не сделал. Придерживается прежней риторики, иногда даже более радикальной, чем у его предшественника", — отметил политик.
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