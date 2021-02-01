Политический "укол": с чем связаны "вакцинные проблемы" Минска и Киева

По данным Politico, Украина и Белоруссия стали "заложниками" политического фактора распространения вакцин от коронавируса.

"Украина, которая категорически отказывается покупать российскую вакцину, чтобы лишить Москву потенциальных рычагов давления, рассматривает Китай в качестве поставщика. Соседняя Белоруссия, напротив, полностью полагается на поддержку России", — пишут в издании.

География распространения и китайской, и российской вакцин между тем ширится:

Китай работает с Филиппинами, Малайзией, Египтом и Марокко;

Россия работает с Венгрией, Сербией, Бразилией и ОАЭ.

При этом ни российская, ни китайская вакцина так и не были пока "разрешены" контролирующими органами США или ЕС, что вызывает негодование и в Брюсселе, и в Вашингтоне.

Политический фактор привёл к странной и для Киева, и для Минска ситуации:

в Минске желают работать в основном с Россией, что "тормозит" распространение других вариантов вакцин.

"Это плохо не потому, что с вакциной что-то не так. Работа лишь с одним поставщиком откладывает массовую вакцинацию", — заявил Андрей Витушко, известный белорусский реаниматолог.

В Киеве же сетуют на то, что власти никак не могут решить, какие контракты лучше, в результате чего поставки ожидаются в весьма скромных объёмах.