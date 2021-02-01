По данным Politico, Украина и Белоруссия стали "заложниками" политического фактора распространения вакцин от коронавируса.
"Украина, которая категорически отказывается покупать российскую вакцину, чтобы лишить Москву потенциальных рычагов давления, рассматривает Китай в качестве поставщика.
Соседняя Белоруссия, напротив, полностью полагается на поддержку России", — пишут в издании.
География распространения и китайской, и российской вакцин между тем ширится:
При этом ни российская, ни китайская вакцина так и не были пока "разрешены" контролирующими органами США или ЕС, что вызывает негодование и в Брюсселе, и в Вашингтоне.
Политический фактор привёл к странной и для Киева, и для Минска ситуации:
"Это плохо не потому, что с вакциной что-то не так. Работа лишь с одним поставщиком откладывает массовую вакцинацию", — заявил Андрей Витушко, известный белорусский реаниматолог.
"Дело не только в том, что мы не можем начать кампанию вакцинации.
У нас очень низкие показатели контрактов [на вакцины] по сравнению даже со странами, не входящими в ЕС, такими как Албания, Сербия или Черногория", — рассказал экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.
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