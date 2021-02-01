Ради борьбы с "китайским 5G" США придумали специальный союз

Новые подробности "технологических войн" США и Китая пришли от японского издания Yomiuri. Журналисты уверены: Вашингтон может объединиться с Токио для оказания давления на китайский 5G.

Как пишут в Yomiuri, союз США и Японии позволит "подвинуть" Китай на рынке технологий 5G, поскольку китайская продукция представлена на нём практически в "монопольном" формате. Как уточняют в издании, в союз против Китая позовут также Великобританию, Канаду и Новую Зеландию.

Планируется, в частности, создание в рамках союза некоего общего фонда для разработок и производства нового оборудования. Примерные размеры фонда — 500 млн долларов.

Напомним, что ранее власти США открыто заявляли о санкциях против производителей технологий под сети 5G из Китая. В частности, проблемы возникли у китайских гигантов Huawei и ZTE.

Также недовольны были "засильем Китая" и в Лондоне — политики отмечали, что китайская продукция может сделать сети страны "зависимыми" от Поднебесной.