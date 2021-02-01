В США "потеряли" 20 млн вакцин: искать придётся Байдену

После первых дней у власти команда Байдена всё ещё не может решить вопрос с "потерянными" вакцинами. Как передаёт Politico, речь идёт о 20 млн доз, которые "зависли в воздухе".

Ситуация сложилась следующим образом: ещё при Трампе власти направляли в штаты страны партии вакцин. Однако между тем количеством вакцин, которое было отправлено, и тем, которое по итогу было введено жителям страны, возник "разрыв" в 20 млн доз.

"По данным команды Байдена, лишь небольшой процент неучтённых доз — примерно 2 миллиона, по словам двух официальных лиц, — вызван задержками в представлении данных. Это означает, что остальная часть лежит где-то на складах или в хранилищах, но не используется", — пишут в Politico.

Проблема оказалась ещё и в несогласованности действий команды Трампа: многие планы по вакцинации строились по принципу "составляем и отправляем в Белый дом, там разберутся".