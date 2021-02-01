Зеленский рассказал о беспорядках в США и "символе демократии"

Свою характеристику случившемуся в США дал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению политика, в Киеве были "шокированы" случившимся в Капитолии.

Зеленский рассказал о ситуации в ходе беседы с представителями американской HBO. Президент подчеркнул: ранее было немыслимо даже представить подобные события в Штатах. И тем сильнее оказался "удар по демократии".

"Мне не хотелось бы, чтобы у вас был переворот, стрельба, и, не дай бог, человеческие жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире", — высказался Зеленский.

Напомним, что по итогам беспорядков в Капитолии погибли пять человек. По мнению Палаты представителей, Дональду Трампу, который "подстрекал к беспорядкам", нужно объявить импичмент. Слушания в Сенате по этому вопросу состоятся восьмого февраля.