США угрожают принять меры после задержания высшего руководства Мьянмы

США отреагировали на то, что в Мьянме (старое название Бирма) военные арестовали высшее руководство страны, в том числе государственного советника и лидера правящей Национальной лиги за демократию (НЛД) Аунг Сан Су Чжи, и объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год.

"США выступают против любых попыток изменить исход недавних выборов или помешать демократическому переходу в Бирме и примут меры против виновных, если эти шаги не будут отменены", — заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Напомним, действия мьянмской армии происходят в ответ на то, что они называют "мошенничеством" во время парламентских выборов 8 ноября, на которых НЛД получила 396 мест из 476.