Еврокомиссия: разногласий из-за вакцины больше нет

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен выступила с заявлением, что страны Евросоюза не ведут "гонку за вакциной", поскольку удалось достичь соглашения по этому вопросу.

Напомним, днём ранее власти ЕС подверглись критике за медленную вакцинацию внутри блока по сравнению с более высокими темпами прививочной компании в Великобритании, Израиле и США.

"Я думаю, что единственная гонка, которую мы ведем, — это против вируса и против времени", — сказала фон дер Лейен, добавив, что она лично договорилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о том, что заводы обоих регионов будут доставлять дозы каждому из участников соответствующих соглашений.

В то же время глава Еврокомиссии подчеркнула, что блок хочет, чтобы 70% взрослых европейцев были вакцинированы уже до конца лета.

С чего всё началось

Ранее британская лаборатория AstraZeneca, заключившая с европейским блоком один из основных контрактов на поставку вакцин против коронавируса в регионе, объявила о значительном непредвиденном сокращении доз, подлежащих поставке в первом квартале 2021 года из-за производственных проблем на заводах в Бельгии и Германии.

По словам руководства фармкорпорации "производимых вакцин хватит только для Великобритании".

Между тем, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис призвала Великобританию и другие страны прекратить свою программу вакцинации против коронавируса после того, как уязвимые группы и медицинские работники получили свои инъекции, чтобы обеспечить справедливое глобальное распределение препарата.