Конгрессмен в США заболел COVID после второго укола вакцины Pfizer

Конгрессмен Стивен Ф. Линч из Массачусетса дал положительный результат на коронавирус несмотря на то, что получил второй укол вакцины Pfizer ещё перед инаугурацией Джо Байдена.

"65-летний Линч дал положительный результат в пятницу, — сообщила его пресс-секретарь Молли Роуз Тарпи. — А сотрудник его Бостонского офиса, вакцинированный тем же препаратом, дал положительный результат на COVID-19 в начале прошлой недели".

Как следует из сообщения, политик "не развил никаких симптомов и чувствует себя хорошо, но останется в самокарантине, голосуя в Конгрессе по доверенности".