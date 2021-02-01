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Конгрессмен в США заболел COVID после второго укола вакцины Pfizer

Мир

Конгрессмен Стивен Ф. Линч из Массачусетса дал положительный результат на коронавирус несмотря на то, что получил второй укол вакцины Pfizer ещё перед инаугурацией Джо Байдена.

Конгрессмен в США заболел COVID после второго укола вакцины Pfizer

"65-летний Линч дал положительный результат в пятницу, — сообщила его пресс-секретарь Молли Роуз Тарпи. — А сотрудник его Бостонского офиса, вакцинированный тем же препаратом, дал положительный результат на COVID-19 в начале прошлой недели".

Как следует из сообщения, политик "не развил никаких симптомов и чувствует себя хорошо, но останется в самокарантине, голосуя в Конгрессе по доверенности".

"Вакцина Pfizer требует двух уколов, вводимых с интервалом в несколько недель, и некоторое время спустя, чтобы полностью включиться, и ни один из них не претендует на полную защиту, поэтому можно заразиться даже после обеих доз. Также возможен ложноположительный тест", — прокомментировали разработчики препарата.

Автор: Ольга Лебедева
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