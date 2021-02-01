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Китайский политолог спрогнозировал упадок США

Мир

Все империи со временем приходят в упадок. Так было и будет впредь, и нет в этом ничего удивительного, философски резюмировал известный китайский политолог.

Китайский политолог спрогнозировал упадок США

Расстановка сил в мире в ближайшем будущем будет меняться. Во многом это произойдёт благодаря тому, что США неумолимо движутся к упадку. Так оценивает глобальную ситуацию декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун.

"В ходе исторического развития все империи приходят в упадок, так будет и в ближайшие тысячелетия. Великие империи переживают три стадии: расцвет, стагнация и упадок", — заметил эксперт, говоря о США.

Янь Сюэтун пояснил, что в свете такого взгляда на события мировой истории нет ничего удивительного и тем более шокирующего в грядущем упадке Соединённых Штатов Америки. Гораздо занимательней вопрос, как именно будет происходить крушение этой империи.

"Соединённое Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, её упадок протекал долго и длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся как стакан, упавший на пол", — привёл специалист историческую аналогию падения британской и советской империй.

Исходя из существующих предпосылок, Янь Сюэтун склонен предположить, что упадок США будет происходить скорее по медленному, "британскому" сценарию, пишет Spiegel.

Автор: Людмила Черткова
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