В Париже жёстко разогнали протест против закона о безопасности

Французы в очередной раз вышли в выходные на акции протеста против законопроекта, который наказывает тех, кто публикует фотографии и видео, идентифицирующие полицейских, что, по мнению критиков, является серьезным вызовом свободе прессы.

Когда протестующие маршировали возле Площади Республики в Париже, их встретила полиция. Столкновение получилось жёстким:

В ответ на протесты правительственные чиновники объявили, что перепишут статью, вызвавшую возмущение и найдут более сбалансированный подход к защите служителей закона.