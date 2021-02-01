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В Париже жёстко разогнали протест против закона о безопасности

Мир » Европа » Евросоюз

Французы в очередной раз вышли в выходные на акции протеста против законопроекта, который наказывает тех, кто публикует фотографии и видео, идентифицирующие полицейских, что, по мнению критиков, является серьезным вызовом свободе прессы.

Когда протестующие маршировали возле Площади Республики в Париже, их встретила полиция. Столкновение получилось жёстким:

В ответ на протесты правительственные чиновники объявили, что перепишут статью, вызвавшую возмущение и найдут более сбалансированный подход к защите служителей закона.

Автор: Ольга Лебедева
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