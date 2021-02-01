В Мьянме задержали президента страны и главу правящей партии

Накануне мьянманские военные заявили, что слова их главнокомандующего о возможности государственного переворота в стране были неправильно поняты.

В Мьянме задержаны президент Вин Мьин и лидер правящей партии страны "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи. По совместительству она также является государственным советником и главой МИД республики Мьянма. О задержании первых лиц страны сообщил пресс-секретарь НЛД Мьо Ньинт.

"Мы слышали, что она удерживается в городе Нейпьидо (столица Мьянмы — прим. "Правда.Ру"). Мы полагаем, что армия находится в процессе организации государственного переворота", — приводит слова пресс-секретаря AFP.

Мьо Ньинт также добавил, что военные задержали и других высокопоставленных чиновников, а вскоре могут задержать и его самого. При этом он призвал всех участников ситуации действовать в рамках закона и не допускать опрометчивых поступков.

Недовольство оппозиции результатами прошедших в ноябре парламентских выборов спровоцировало политический кризис в Мьянме. Победа правящей партии вызвала недовольство военных поддерживающих другую политическую силу. Переговоры с оппозицией не принесли результата, однако ещё вчера военные публично отрицали возможность государственного переворота.