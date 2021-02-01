Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Российско-турецкий центр мониторинга мира заработал в Нагорном Карабахе
Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля
ФБК* обратился к Байдену с просьбой наказать Россию
Воскресные протесты "за Навального". Главное
В Амстердаме полиция задержала более 30 протестующих
В России вступил в силу закон о борьбе с фейками в соцсетях
В Польше магазины и музеи откроются после локдауна
Кравчук предложил устроить на Украине референдум по Крыму и Донбассу
Президент Чехии оценил ситуацию с Навальным

В Мьянме задержали президента страны и главу правящей партии

Мир » Азия » Южная Азия

Накануне мьянманские военные заявили, что слова их главнокомандующего о возможности государственного переворота в стране были неправильно поняты.

В Мьянме задержаны президент Вин Мьин и лидер правящей партии страны "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи. По совместительству она также является государственным советником и главой МИД республики Мьянма. О задержании первых лиц страны сообщил пресс-секретарь НЛД Мьо Ньинт.

"Мы слышали, что она удерживается в городе Нейпьидо (столица Мьянмы — прим. "Правда.Ру"). Мы полагаем, что армия находится в процессе организации государственного переворота", — приводит слова пресс-секретаря AFP.

Мьо Ньинт также добавил, что военные задержали и других высокопоставленных чиновников, а вскоре могут задержать и его самого. При этом он призвал всех участников ситуации действовать в рамках закона и не допускать опрометчивых поступков.

Недовольство оппозиции результатами прошедших в ноябре парламентских выборов спровоцировало политический кризис в Мьянме. Победа правящей партии вызвала недовольство военных поддерживающих другую политическую силу. Переговоры с оппозицией не принесли результата, однако ещё вчера военные публично отрицали возможность государственного переворота.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Тысячи евреев пришли почтить память умершего от COVID раввина
Российско-турецкий центр мониторинга мира заработал в Нагорном Карабахе
Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля
ФБК* обратился к Байдену с просьбой наказать Россию
Воскресные протесты "за Навального". Главное
В Амстердаме полиция задержала более 30 протестующих
В России вступил в силу закон о борьбе с фейками в соцсетях
В Польше магазины и музеи откроются после локдауна
Кравчук предложил устроить на Украине референдум по Крыму и Донбассу
Президент Чехии оценил ситуацию с Навальным
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политической газеты

Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.

Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политической газеты
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Политика. Новости и аналитика
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Общество
Стало известно, как снимался фильм Навального о "дворце" в Геленджике
Политика. Новости и аналитика
Георгий Фёдоров: Навальный действует грамотно и вовремя
Любовь Степушова О чём говорит форум "Русский Донбасс" загранице Любовь Степушова Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
США — глобальный заговор или несовершенство систем
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
США — глобальный заговор или несовершенство систем
Сыну Боярского угрожает неизвестный
Сыну Боярского угрожает неизвестный
Разговоры о вреде хлеба: чему можно верить
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
США — глобальный заговор или несовершенство систем
Министр обороны США стал третьим исключением
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Сыну Боярского угрожает неизвестный
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Новый политпроект - главное разочарование января
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Владимир Брутер: организаторы акции должны быть наказаны
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Георгий Фёдоров: Навальный действует грамотно и вовремя
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Министр обороны США стал третьим исключением
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Лунная пыль ядовита для человека
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников