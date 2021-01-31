В Амстердаме полиция задержала более 30 протестующих

Демонстрация протестующих против коронавирусных ограничений прошла в Амстердаме с нарушением норм безопасности, но до беспорядков дело не дошло.

В воскресенье, 31 января, в Амстердаме и Апелдорне продолжились акции протеста против мер по борьбе с распространением коронавируса, которые принимает руководство страны. И если протестующие города Апелдорн после демонстрации спокойно разошлись по домам, то в Амстердаме не обошлось без задержаний активистов. В этот раз полиция не стала доводить дело до беспорядков, и спецназ в течение нескольких минут вытеснил протестующих с Музейной площади, ставшей уже традиционным местом проведения протестных мероприятий.

В общей сложности полицейскими было задержано 33 человека из примерно 600 вышедших на акцию. У нескольких задержанных в машинах было найдено холодное оружие и электрошокер. А 25 человек задержали как потенциальных нарушителей общественного порядка, сообщил телеканал NOS.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 января, в Нидерландах прошли несанкционированные акции протеста против ограничительных мер. В Амстердаме и Эйндховене полиция применила против активистов дубинки, водомёты и слезоточивый газ.