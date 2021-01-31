В Польше магазины и музеи откроются после локдауна

Правительство Польши решило сделать осторожный первый шаг к постепенному возвращению нормальной жизни после длительных коронавирусных ограничений.

С понедельника, 1 февраля, при условии соблюдения усиленных санитарных мер смогут возобновить работу магазины в торговых центрах, а также музеи и художественные галереи, сообщает ТАСС. При этом режим эпидемии в Польше пока что сохраняется. Остаются закрытыми театры и кинотеатры, гостиницы и объекты спортивного назначения.

Согласно предписаниям польских властей, кафе и рестораны могут работать только навынос, однако некоторые владельцы, рискуя нарваться на штрафы, возобновляют работу заведений. Компромисс между государством и частными предпринимателями пока не найден.

Польша держит свои границы закрытыми для иностранцев из-за пределов ЕС начиная с 15 марта 2020 года. В декабре в стране началась массовая вакцинация, однако Польша, как и другие страны ЕС, столкнулась с проблемами поставок вакцин. Производители объясняют недопоставки препаратов "производственными проблемами". Ранее компания-производитель вакцины AstraZeneca признала, что отстала от графика поставок на два месяца.