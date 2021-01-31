Кравчук предложил устроить на Украине референдум по Крыму и Донбассу

Бывший президент Украины хочет применить новый закон о всеукраинском референдуме. Верховная рада приняла этот документ 26 января.

Полномочный представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Украина может решать, как должна быть организована жизнь на неподконтрольных ей территориях, которые в Киеве до сих пор считают своими. По его мнению, на проведённом по новому закону всеукраинском референдуме народ выступит за целостность страны и возвращение её территорий. Мнение тех, кто живёт на этих территориях, традиционно никто на Украине спрашивать не собирается.

"Нужно будет вынести на референдум, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Говоря об этом, экс-президент Украины имел в виду Донбасс и Крым, потеря которых воспринимается киевскими политиками с болезненной агрессивностью. Хотя сами эти регионы высказали своё отношение к Украине ещё в 2014 году. После произошедшего в стране госпереворота Крым провёл референдум и вошёл в состав России, а в Донбассе объявили о независимости Луганская и Донецкая народные республики, до сих пор остающиеся непризнанными.