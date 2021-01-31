Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинута литовским лидером на Нобелевскую премию мира. Об этом она написала в Twitter.

"Невероятный момент! Спасибо президенту Литвы Гитанасу Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это великое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу", — пишет Тихановская.

Напомним, Тихановская сбежала из Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года.