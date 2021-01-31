Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинута литовским лидером на Нобелевскую премию мира. Об этом она написала в Twitter.
"Невероятный момент! Спасибо президенту Литвы Гитанасу Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это великое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу", — пишет Тихановская.
Напомним, Тихановская сбежала из Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года.
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