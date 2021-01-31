Вассерман надеется на улучшение ситуации в Белоруссии

Белорусским властям удалось преодолеть натиск внешних сил. Так считает политолог и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, ситуация в стране в 2021 году улучшится.

"Это, конечно, не значит, что она немедленно прекратится, но это значит, что будут искать какие-то новые рецепты "давления на мозги". Но это требует времени", — отметил эксперт.

Вассерман отметил, что у властей республики есть время, чтобы наладить ситуацию.