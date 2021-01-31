Украинские власти должны "дерусифицировать" Донбасс, однако в регионы должны быть созданы все условия для "нежной украинизации".

С таким заявлением выступил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

"Что касается русского языка, согласитесь, и тут социология может нам это подтвердить, что он присутствует в основном в областных центрах, то есть это язык урбанистики. В преимущественном большинстве сельское население — исключительно украиноязычное", — пояснил чиновник.

"И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса — это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной", — добавил Креминь.