На Украине объявлен в розыск бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный.

Его подозревают в организации заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

"Следователи главного следственного управления СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины — государственная измена", — сообщили в ведомстве.