Украинский военный озвучил "плохой сценарий" по Донбассу

Украинские власти исчерпали возможности компромисса по Донбассу и могут реализовать "плохие сценарии" для возвращения региона под свой контроль. Об этом сообщил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы", — пояснил бывший военнослужащий.

По мнению Жанова, "очень плохой сценарий" предусматривает выполнение Украиной Минских соглашений.