Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие закона о референдуме.

По его мнению, этот закон даёт украинским гражданам реальное "оружие" для влияния на власть и политиков.

"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от нашего закона о референдуме. Вовсе не в обществе, а именно у политиков. Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми", — пояснил Зеленский.